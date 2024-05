Vicky Piria analizza il difficile venerdì della Red Bull e del campione del mondo Max Verstappen a Imola: "Sembra quasi che non possa fidarsi della sua monoposto. A volte l'anteriore ha grip, altre volte invece gli dà problemi. E' anche vero che il venerdì non ha mai brillato in questa stagione". Guarda il video. Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS LIBERE