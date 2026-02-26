Offerte Sky
F1, Stella (McLaren) in vista del GP Australia: "Ferrari e Mercedes un passo avanti"

MCLAREN

Il team principal della McLaren ha condiviso la sua prima valutazione sulla nuova era della Formula 1, definendola "una sfida tanto entusiasmante quanto complessa", e ha analizzato la stagione pronta al via dopo i test: "Abbiamo lavorato bene, siamo soddisfatti ma riteniamo che Ferrari e Mercedes siano un passo avanti". Il Mondiale scatta l'8 marzo in Australia: tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

ARRIVA 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

A poco più di una settimana dall'inizio della nuova era in Formula 1 (QUI tutte le nuove regole), il team principal della McLaren, Andrea Stella ha parlato di quello che i tifosi dovranno aspettarsi per questa nuova stagione: "Una sfida tanto entusiasmante quanto complessa perché forse non abbiamo mai avuto un cambiamento così significativo tutto insieme, almeno non in questo secolo. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prime gare". L'ingegnere italiano ha fatto anche una previsione dopo i nove giorni di test, ribadendo quanto aveva anticipato nell'intervista a Sky Sport: "Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull sono un passo avanti rispetto alla concorrenza. All’interno di questo gruppo di testa, riteniamo che Ferrari e Mercedes siano un ulteriore passo avanti, anche se è difficile quantificare l’entità del divario. Lo scopriremo a partire dalla prossima settimana a Melbourne" (tutto il weekend dell'8 marzo sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW).

"La prima parte della stagione ci vedrà giocare un po' in difesa"

Andrea Stella è dunque positivo per quanto visto nei test: "Siamo soddisfatti. In nove giorni tra Barcellona e Bahrain abbiamo completato più di 1.000 giri e portato a termine sostanzialmente tutti i punti del programma che avevamo definito prima di partire per il Bahrain". E sui piloti ha aggiunto: " Sia Lando Norris sia Oscar Piastri hanno potuto girare con continuità e hanno lavorato molto su tutte le aree che permetteranno di migliorare la prestazione complessiva della vettura". Una monoposto che subirà alcune modifiche rispetto a quella vista nei test: "Introdurremo alcuni piccoli aggiornamenti aerodinamici e continueremo a lavorare su aspetti importanti, come il peso della vettura. Un altro elemento chiave è lo sfruttamento della power unit". Ma che McLaren dovranno aspettarsi i tifosi, dopo che nella scorsa stagione ha vinto il Mondiale Costruttori e quello Piloti con Norris? "Per usare una metafora calcistica, la prima parte della stagione ci vedrà giocare un po’ in difesa, cercando di sfruttare il contropiede". 

