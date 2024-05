Vince sempre Verstappen, ma che battaglia negli ultimi giri con Norris, che fa sudare parecchio il successo al campione del mondo in carica. Buona anche la gara di Leclerc, sul terzo gradino del podio: la crescita della Ferrari c'è. Gara ordinaria invece per Sainz. Settimana prossima di torna a Monaco: live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA