Marko: "Monaco gara più difficile, mi aspetto tanto da Ferrari e Leclerc"

Il consulente della Red Bull ha ribadito al De Telegraaf le preoccupazioni espresse dopo Imola riguardo al Gran Premio di Monaco. Un'appuntamento in cui in passato la scuderia di Milton Keynes è sembrata meno dominante rispetto ad altre piste e dove Leclerc ha conquistato due pole position negli ultimi tre anni.

Monaco, dove il glamour incontra la velocità. E' il circuito più corto, quello in cui si sfiorano di più i muretti e il pilota può fare la differenza. Non sempre la macchina più forte è quella che alla fine riesce a vincere. Lo sa bene Daniel Ricciardo, che nel Principato ha sfiorato il successo nel 2016 e lo ha ottenuto nel 2018 con una Red Bull molto diversa da quella attuale. E lo sa anche Helmut Marko. La scuderia di Milton Keynes ha conquistato le ultime tre vittorie a Monaco (2 con Verstappen, 1 con Perez), ma ha centrato una sola pole position e non è sembrata imbattibile come in altre piste. "Credo che questa sarà la gara più difficile per noi, anche a causa dei dossi e dei cordoli", ha dichiarato Marko alla testata olandese De Telegraaf, "dovremo sicuramente vedercela con la McLaren e mi aspetto molto anche dalla Ferrari e soprattutto da Leclerc".