Si entra nel vivo delle trattative in vista del Mondiale 2025: Sainz attende che accada qualcosa in Red Bull, ma al momento è diviso tra Audi e Williams. In Haas i candidati sono Bearman, Ocon e Tsunoda. Per la Alpine potrebbe restare Gasly, ma attenzione a Zhou. Nel video le ultime news del mercato piloti con Roberto Chinchero. Il GP Monaco è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE