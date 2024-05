Adrian Newey è nel paddock di Monaco: a sorpresa ieri era in borghese nel box Red Bull, mentre oggi è in divisa. L'ingegnere inglese sta lavorando al progetto Hypercar RB17 ed è per questo motivo che si trova nel Principato. Il team principal Horner a Sky spiega la sua presenza per una funzione strategica: "Fa a ancora parte del team, anche se con compiti limitati". Il weekend a Monte-Carlo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

