Sainz: "La priorità domani è vincere con Charles"

Carlos Sainz commenta la terza piazza nelle qualifiche del GP di Monaco: "E' stato un bel progresso dopo i problemi avuti nelle precedenti sessioni. Peccato non aver potuto lottare per la pole, Leclerc ha estratto tutto il potenziale. Ieri ho fatto bene nel long run, puntiamo su quello. In ogni caso la priorità domani è vincere con Charles". Guarda il video. Il GP Monaco è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE