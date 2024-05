Il gran premio di Monaco è stato fermato con bandiera rossa al primo giro per un pauroso incidente che ha coinvolto nelle retrovie la Red Bull di Sergio Perez e le due Haas, semidistrutte nello schianto. Piloti illesi. Dalle immagini evidente la responsabilità di Magnussen che tocca Perez e innesca la carambola: avendo già perso 10 dei 12 punti a disposizione sulla Superlicenza, rischia seriamente di non correrà in Canada

