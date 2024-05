Charles Leclerc emozionato al termine del primo successo in carriera a Monte-Carlo: "E' stato complicato dal punto di vista emotivo, ho pianto nel casco e non vedevo più nulla. E' la vittoria dei sogni, sul circuito da cui tutto è partito. Ho pensato tanto a mio padre, è merito suo se sono qui, ma anche a Jules Bianchi. Grazie alla Ferrari che mi ha dato la possibilità di vivere questa giornata". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS