Carlos Sainz commenta il 3° posto a Monaco, in cui Charles Leclerc ha finalmente ottenuto il successo nel GP di casa: "Vittoria meritata, ha fatto un lavoro incredibile in questo weekend. Sono contento anche per la Ferrari. Ho vissuto un brutto momento dopo la prima partenza, poi fortunatamente sono ripartito 3°. Il passo gara era buono ma superare qui è impossibile. Sono felice di essere sul podio". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS