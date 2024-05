Dusan Vlahovic, archiviata la stagione con la Juventus, è a Monte-Carlo a tifare Ferrari: "E' un onore essere qui, ho incontrato Leclerc e l'ho visto tranquillo. E' incredibile come possa esserlo, speriamo possa vincere. Sono contento di aver vinto il premio di miglior attaccante, ma il prossimo anno voglio fare meglio. La Juve chiede di più, daremo di tutto per prendere quello che ci spetta". Guarda il video. Il GP di Monte-Carlo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

