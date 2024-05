Charles 10 anni dopo Jules: quando Monaco è magia

Una vittoria densa di significato quella di Leclerc a Monaco : è stata la prima volta a casa sua, e questo lo sanno tutti, una prima volta che si è fatta attendere più del previsto. Sfumata in passato, per sfortuna ed errori, tanto da pensare a una specie di maledizione. E invece eccola lì, è arrivata, aspettava solo il momento giusto. Aspettava l'anno giusto. 2024: esattamente 10 anni dopo un'altra impresa , quella di Jules Bianchi , come un 'fratello maggiore' per Charles.

Quel 9° posto di Jules Bianchi nel 2014

Si può festeggiare un 9° posto come una vittoria? Sì, se avete avuto la fortuna di vedere l’impresa di Jules Bianchi nel GP di Monaco del 2014. Era il 25 maggio e il francese, al volante della piccola Marussia (motorizzata Ferrari) riuscì a conquistare in maniera rocambolesca i suoi unici punti in carriera in F1. Anzi, per la verità quella gara la terminò 8° e non 9°, ma venne retrocesso a causa di 5 secondi di penalità: questo perché era partito da una posizione in griglia diversa (quella lasciata vuota da Maldonado, che non era riuscito a far partire la sua Lotus). Bianchi aveva provato a scontare la penalità durate la sosta ai box, ma in regime di safety car. La direzione gara non gli diede ragione e mantenne la penalità di 5’’ che vennero poi aggiunti al suo tempo finale, costandogli una posizione in classifica.