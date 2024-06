In Canada il meteo è sempre particolare, dove il caldo si alterna a volte a piogge copiose su una pista che tra l’altro è stata riasfaltata e quindi porterà condizioni diverse per l’asciutto e per il bagnato. Red Bull potrebbe andare ancora in difficoltà nella gestione della sospensione anteriore quando va a saltare sui cordoli. E la Ferrari? Dopo Monaco, l’appetito vien mangiando… Ha le carte per poter battagliare con i campioni in carica e McLaren. Il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

