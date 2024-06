Il pilota messicano sul prolungamento dell'accordo con Red Bull: "Contento di guardare avanti col team. Questa è una squadra che assorbe tutto e la sfida è grande. Ma una volta che firmi vuol dire che sei pronto ad affrontarla. Se c’erano alternative? Si parla sempre con altri, c’erano delle opzioni, ma i piani A, B e C erano restare qui. E qui coglio concludere la carriera e dare il meglio fino all’ultimo giro". Il fine settimana in Canada è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, CONFERENZA PILOTI - GUIDA TV