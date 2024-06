Dopo due tappe in Europa, il Mondiale è in Nord America per il GP del Canada. Alle 20.30, sul canale 207 e qui in live streaming, la conferenza dei piloti. Domani via all'azione in pista con le prove libere che partiranno alle 19.30. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 20.30