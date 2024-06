Non è frequente poter celebrare un record prima che questo venga registrato, ma nel caso di Verstappen nel GP del Canada, possiamo portarci avanti con i lavori, come quando un pilota vince matematicamente il titolo prima dell’ultima gara stagionale: dopo questa gara allungherà il suo periodo in testa al Mondiale a 749 giorni. Tutto il fine settimana diretta su Sky e in streaming su NOW

La classifica piloti9 del Mondiale oggi ad oggi ci dice che Verstappen ha 31 punti di vantaggio su Leclerc e, anche in caso di uno zero, non potrebbe essere raggiunto da Charles. No, questo non significa che diventa campione del mondo come nell’esempio citato qui sopra, tuttavia allungherà il suo periodo in testa al mondiale a 749 giorni (750 il lunedì). Non è un numero qualunque: rappresenta il record di tutti i tempi, né un giorno di più né uno di meno, di quanto registrò Michael Schumacher da USA 2000 a Giappone 2002. Max è in testa ininterrottamente da Spagna 2022 e dopo il GP del Canada, in cui non può essere raggiunto, avrà la sequenza record assoluta. Per quanto riguarda la sequenza di GP in testa al Mondiale, Max l’ha già battuta: il record era il suddetto di Schumacher, ma allora in 749 giorni c’erano 37 GP, mentre nello stesso intervallo temporale, Verstappen ne avrà corsi 48, undici in più, a testimonianza di come le stagioni si siano gonfiate rispetto a una ventina d’anni fa.