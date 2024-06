Sainz: "Portato a casa alcuni giri interessanti"

Carlos Sainz analizza il venerdì in Canada della Ferrari, condizionato dal maltempo: "Nonostante le condizioni mutevoli dell’asfalto siamo riusciti a girare parecchio portandoci a casa qualche giro interessante sia con la mescole da asciutto che con quella Intermedia. Difficile trarre conclusioni, ora pensiamo alla qualifica". Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

E' stato un venerdì fortemente condizionato dal maltempo quello di Montreal, con Carlos Sainz (13° nelle FP2) che ha analizzato la giornata: "Quello odierno è stato il tipico venerdì canadese di primavera, con il meteo che è cambiato continuamente alternando asciutto e bagnato. Nonostante le condizioni mutevoli dell’asfalto siamo riusciti a girare parecchio portandoci a casa qualche giro interessante sia con la mescole da asciutto che con quella Intermedia. Ovviamente non è facile trarre delle conclusioni dalla giornata di oggi, per domani dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi per essere preparati al meglio per le qualifiche di domani".