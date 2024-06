Si fa sempre più bollente il mercato piloti in vista del 2025. Sainz è il nome più gettonato, con lo spagnolo diviso tra Williams e Audi. Antonelli tra i possibili sostituti di Hamilton in Mercedes, chi in Racing Bulls e Haas? Il punto sulle trattative con Roberto Chinchero. Guarda il video. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS LIBERE