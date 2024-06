Carlos Sainz commenta il ritiro di Montreal, che fa il paio con quello di Leclerc: "Semplicemente oggi non avevamo il passo, in generale in questo weekend non siamo mai stati competitivi. Con nessuna condizione siamo andati forte, solo con slick ho rischiato di più e ho fatto l'errore che mi ha costretto al ritiro. Quando sei nel gruppo è difficile emergere, se spingi senza fiducia è più facile sbagliare". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS