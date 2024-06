Ufficiale, Briatore torna in F1 con Alpine

In passato protagonista dei successi in Renault con Alonso, Flavio Briatore ricoprirà il ruolo di Executive Advisor per Alpine F1. A sceglierlo è stato direttamente il CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo, a cui il manager di Cuneo riporterà direttamente, con l’intento di superare un momento delicato per il team in F1. Il Mondiale è in Spagna: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV