Briatore: "L'obiettivo è far tornare competitiva l'Alpine". VIDEO

Nominato Executive advisor, Flavio Briatore ha parlato del suo nuovo ruolo in Alpine: "Con il CEO abbiamo le stesse visioni sulle cose da fare. Valuterò e vedrò con il gruppo per cercare di far tornare questo team competitivo. Non ho la bacchetta magica, ma guarderemo le performances. Quest'anno i piloti non sono la priorità, il prossimo anno sarà diverso". Guarda il video.

BRIATORE TORNA IN F1 CON ALPINE