Charles Leclerc ha chiuso con il 6° tempo la prima giornata di libere a Barcellona: "Le prime libere sono state difficili per tutti, il nostro bilanciamento era fuori strada. Nelle seconde ho ritrovato il feeling, ma c'è tanto margine di crescita e non sono preoccupato per le qualifiche. Faremo un passo in avanti e ho una visione chiara per i miglioramenti da effettuare". Guarda il video. Il GP di Spagna in diretta su Sky e in streaming su NOW

BARCELLONA, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE