Carlos Sainz termina con il 2° crono di giornata il venerdì che apre il weekend di Barcellona: "E' stato un venerdì impegnativo a causa delle condizioni meteo. Sul giro secco siamo competitivi, fatichiamo di più sul passo gara come lo scorso anno. Dobbiamo migliorare su quel lato. Gli aggiornamenti sembrano funzionare bene, siamo contenti di come stanno andando le cose".

BARCELLONA, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE