Il sette volte campione del mondo ha chiuso le qualifiche in Spagna con il terzo posto alle spalle di Norris e Verstappen: "Va bene il terzo posto, sono grato per come è andata perché finora è stato un anno difficile ma ora il duro lavoro che è stato fatto in fabbrica comincia a vedersi". Il pubblico lo acclama: "Grazie a tutti, felice di essere qui". Domenica GP alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW



GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DEL GP SPAGNA