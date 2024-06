Il ferrarista sul suo sabato a Barcellona: "Dobbiamo sempre cercare di fare meglio, ma quello che non mi piace sono i 3 decimi di oggi dalla pole. Non è bello, ma non ce n'era di più. Che gara attendersi? Con la pioggia non si sa mai, ma in condizioni normali il terzo posto è in ballo, mentre sono molto più difficili le altre posizioni sul podio". Domani GP alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW



GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DEL GP SPAGNA