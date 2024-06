Paura nell'hospitality McLaren nel paddock di Barcellona prima della terza sessione di libere. L'incendio è scoppiato tra i piani e il fumo è sceso nell'hospitality e al piano terra. Tutti sono stati immediatamente evacuati, finora due vigili del fuoco portati via per cure. La situazione è sotto controllo, ma in via precauzionale, a causa del fumo, evacuata anche l'hospitality Pirelli

Paura a Barcellona, dove è scoppiato un incendio nell'hospitality McLaren poco prima dell'inizio della terza sessione di libere. L'edificio è stato prontamente evacuato da pompieri e soccorsi. Dal comunicato del team britannico si legge che l'incendio è scoppiato tra i piani e il fumo ed è sceso nell'hospitality e al piano terra. Non è stato un incendio in cucina. Finora due vigili del fuoco sono stati portati via per cure, intossicati dal fumo. Il personale della cucina all'interno ipotizza un incendio elettrico scoppiato tra i piani. I piloti, regolarmente in pista nelle FP3, sono corsi fuori ma il loro kit race è ancora dentro all'hospitality. Alle 13 circa è arrivata una seconda camionetta dei pompieri perché l'incendio è ancora attivo: i membri sono stati nuovamente allontanati. La situazione resta sotto controllo.