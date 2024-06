Oggi è il giorno delle qualifiche: Carlos Sainz arriva con stile nel paddock! Il pilota spagnolo arriva a Barcellona a bordo di una Ferrari fiammante, come riportato sui social del Cavallino. Guarda il video. Il ferrarista scenderà in pista alle 12.30 per l'ultima sessione di prove libere e poi le qualifiche alle 16: tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, LIBERE E QUALIFICHE LIVE