Carlos sul sabato di Barcellona: "Prima del weekend non pensavo saremmo stati molto competitivi su un circuito simile a Cina e Giappone, ma nelle libere abbiamo avuto buone sensazioni per la pole. Poi nel Q2 abbiamo visto che Red Bull e McLaren ne avevano di più. Mercedes ci ha battuto per 30 millesimi ma si può recuperare, la verità è che gli altri sono migliorati tanto nelle ultime gare mentre noi siamo più lenti e dobbiamo spingere. Se partiamo bene e siamo nella top 5 il podio è possibile"

HIGHLIGHTS QUALIFICHE