Bagarre nel finale delle terze libere. Non solo Stroll-Hamilton, vengono a contatto anche Leclerc e Norris, forse per un eccesso di nervosismo. Entrambi dovranno presentarsi dai commissari prima delle qualifiche. Nel VIDEO la ricostruzione con Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Tutto il weekend del GP di Spagna è live su Sky e in streaming su NOW



GP SPAGNA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE