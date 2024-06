Con i suoi 4.318 metri è uno dei circuiti più amati dai piloti. È mix di salite e discese “importanti”, con pendenze fino al 12%. Pista veloce, frenate violente, severa per il motore: ecco com'è fatta la casa della Red Bull. Tutto il weekend del GP d'Austria è live su Sky e in streaming su NOW: torna anche la Sprint Race!