Con la quarta power unit utilizzata la scorsa settimana per il Gran Premio di Barcellona, Max Verstappen è vicino alla penalità di 10 posizioni da dover scontare al prossimo cambio di componente, ma non è l’unico. Sono infatti ben 13 i piloti che, qualora dovessero sostituire una componente della loro power unit, rischierebbero la penalità. Il Mondiale, intanto, fa tappa in Austria questo weekend: live Sky e in streaming su NOW

