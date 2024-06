Leclerc: "Si poteva fare meglio del 10° posto"

Charles Leclerc commenta la qualifica Sprint, condizionata da un problema tecnico che gli ha impedito di fare il tempo in Q3: "Non so cosa è successo, si è innestato l'antistallo e si è spento tutto. Non eravamo estremamente forti, ma sicuramente potevamo fare meglio del 10° posto. Risultato deludente, ora dobbiamo lavorare per cercare di fare una bella gara Sprint". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT