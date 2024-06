Problemi per il monegasco nelle qualifiche Sprint: durante la terza sessione, è stato costretto a mettere la macchina sul lato destro della corsia dei box. Questo lo ha rallentato e gli ha impedito di fare il tempo. "Non so cosa sia successo - ha spiegato a fine sessione - Ero nella corsia box, si è innescato l’antistallo e si è spento tutto". Nella Sprint partirà dalla 10^ posizione. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Qualifiche Sprint difficili per Charles Leclerc, che nel Q3 non riesce a fare il tempo a causa di un problema che l'ha rallentato. A motore spento, prima di provare a uscire, stava cercando di accelerare girando lo sterzo a destra e sinistra. Al termine della sessione, lo stesso Leclerc è sorpreso per quanto accaduto: "Non so cos'è successo", spiega, "Ero nella corsia box, si è innescato l’antistallo e si è spento tutto". La stessa spiegazione arriva dal team principal Vasseur: "Abbiamo messo l'antistallo nella pitlane, la procedura è stata un po' lunga. Eravamo in coda e ha dovuto mettere la macchina sul lato destro. Questo ha rallentato la procedura". Leclerc partirà in 10^ posizione domani nella Sprint.