Vicky Piria commenta la pole di Verstappen nella qualifica Sprint in Austria: "E' un dato di fatto che Red Bull sia totalmente pro-Max e che ci sia un grande gioco di squadra. Lui ha in testa tutto, ha una capacità in questo momento di usare quella macchina che è unica". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT