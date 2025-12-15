F1, Mondiale 2026: le gomme protagoniste dei primi duelli

Le scelte di Pirelli per Australia, Cina e Giappone

I tre set scelti spaziano dalla combinazione più morbida a quella più dura, senza modifiche rispetto a quanto già impiegato nel 2025. Per la gara di Melbourne (6-8 marzo) la scelta è composta da C3, C4 e C5. Nel 2024 questa combinazione aveva favorito una strategia su due soste, con l’impiego di tutte le mescole durante il Gran Premio. A inizio anno, invece, la variabilità del meteo ha imposto l’uso delle Intermedie, con una gara divisa in tre fasi, delle quali solo quella centrale ha consentito l’impiego di pneumatici slick. A Shanghai (13-15 marzo) è confermato il set intermedio: C2, C3 e C4. Quest’anno le squadre hanno affrontato l’incognita di un asfalto completamente rifatto lungo i 5,451 km del tracciato. Le sollecitazioni laterali e longitudinali sui pneumatici rientrano nella media, con il lato sinistro della vettura soggetto a maggiore usura. Anche nel 2026 il weekend sarà caratterizzato dal formato Sprint. Suzuka (27-29 marzo), una delle piste più impegnative per gli pneumatici, richiede come sempre la selezione più dura: C1, C2 e C3. Le basse temperature dell’asfalto e la maggiore resistenza al graining hanno permesso nel 2025 ai piloti di allungare gli stint con Hard e Medium, effettuando una sola sosta. Una situazione diversa rispetto al 2024, quando il degrado termico aveva imposto almeno due pit stop.