Max Verstappen piazza il miglior tempo nelle qualifiche della Sprint in Austria: "Finora è stato una bell weekend, abbiamo trovato subito un buon bilanciamento. Tutto ha funzionato al meglio. Ovviamente c’è ancora parecchio lavoro da fare, ma sono contento della giornata di oggi. Norris avversario? Lo scopriremo domani. Non mi stresso". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT