Elkann: "Newey? Va trovato il momento giusto"

John Elkann in una lunga intervista al 'Corriere della Sera': "Schumacher fa parte della nostra grande famiglia, i suoi insegnamenti sono ancora presenti a Maranello. Newey? Va trovato il momento giusto, come con Hamilton. Lavoriamo per vincere il Mondiale, bisogna continuare a crescere. Ma c'è voglia di venire in Ferrari". Tutto il fine settimana in Austria è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW