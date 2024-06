La McLaren ha presentato una protesta contro il risultato delle qualifiche del GP d'Austria dopo il tempo eliminato ad Oscar Piastri nel Q3. Una decisione che è costata all'australiano la terza posizione in griglia per la gara di domenica Spielberg. La gara alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il sabato della F1 in Austria non è finito. La McLaren ha infatti presentato un reclamo ufficiale alla FIA in merito ai risultati delle qualifiche per cercare di ottenere la revoca del tempo cancellato a Oscar Piastri per track limits. L'australiano è stato sanzionato per essere uscito di pista alla curva 6 durante l'ultimo giro nel Q3 e di conseguenza è scivolato dal terzo al settimo posto nella classifica. Sono quindi saliti di posizione George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il team di Woking ritiene che su Piastri le prove dell'infrazione alle regole dei limiti della pista non siano chiare.