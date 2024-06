Partenza caotica allo Spielberg. A farne le spese è Charles Leclerc, che trovatosi a sandwich tra Piastri e Perez ha toccato la McLaren dell'australiano. Danni all'ala anteriore per la Ferrari, costretta subito al pit-stop dopo il primo giro. Guarda la fotosequenza, dalla partenza all'incidente del monegasco. Il GP Austria adesso in diretta su Sky e in streaming su NOW

