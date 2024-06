Lando Norris furioso dopo l'incidente con Verstappen che l'ha messo fuori gioco in Austria: "Mi ha rovinato la gara, non è stata colpa mia, ha fatto una mossa stupida. La nostra amicizia? Se non ammetterà l'errore perderà molto del mio rispetto, se invece dirà di essere stato scorretto allora resteremo amici. Io sono stato corretto, lui no". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS