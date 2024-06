Il brasiliano Bortoleto vince la Feature Race della Formula 2 in Austria e festeggia con il casco tributo in onore del connazionale Ayrton Senna. In seconda posizione chiude Colapinto, Hadjar completa il podio. Aron chiude sesto e mantiene la leadership del campionato con 115 punti (+9 su Hadjar)

Con la vittoria di Bearman in gara Sprint, la Prema ha provato a fare qualche passo in avanti in una stagione complicata sotto il profilo della messa a punto e della riuscita complessiva di una nuova monoposto con la quale fatica maledettamente a trovare il feeling giusto. In Feature Race i due piloti del team di Grisignano di Zocco sono decisamente lontani dalle file vista primato. Se il britannico parte dalla quinta, l’italiano Kimi Antonelli occupa addirittura l’ottava e - a giudicare dal passo gara visto sabato - con poche chances di emergere.

Davanti a tutti si accomodano Hauger (MP) e Durksen (AIX). Il leader della classifica Aron (Hitech) è in terza fila, il suo principale avversario Hadjar (Campos) in quarta. Al giro di ricognizione non si avviano clamorosamente le monoposto di Hauger, Maini e Crawford. La piazzola della pole position rimane vuota dopo lo stallo. In tre partono dalla pit lane. Al via è lestissimo Durksen a prendere la testa del gruppo, in coda resta fermo Maloney. Antonelli è decimo.