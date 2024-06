Il pilota di Kingsley, membro della Academy Williams, conquista la Feature Race in Austria e sale in testa alla classifica del campionato con 106 punti, davanti a Minì (95) e Fornaroli (86), proprio alla vigilia della trasferta a Silverstone nel prossimo weekend

Dopo una interlocutoria gara Sprint, nella Feature Race di Formula 3, a Spielberg, parte in pole position Luke Browning (Hitech), desideroso di recuperare il distacco in classifica da Fornaroli (Trident) - schierato soltanto in dodicesima fila- e attaccare la leadership del campionato. Dalla seconda fila si avvia il palermitano Minì (Prema). Allo spegnimento dei semafori Browning prende la testa, Minì gliparte alle spalle, poi ripreso da Beganovic e da Lindblad che lo sorpassano.

In quinta posizione Goethe. Fornaroli ventiduesimo. Si fermano al pit Inthraphuvasak, Loake e Voisin. Al sesto giro Fornaroli recupera altre due posizioni. Intanto Leon sorpassa Goethe in quinta posizione. Nella tornata successiva si ritira Montoya, toccato da Tramnitz. Minì è terzo. Lindblad scivola in settima posizione dopo un tamponamento da parte di Dunne. Fornaroli è diciannovesimo. All’undicesima tornata si ferma Bedrin, toccato da Boya: per lui una foratura. Fornaroli è diciassettesimo, Goethe quinto. Virtual Safety Car.

All’ending Fornaroli guadagna un’altra piazza. A metà gara fora Leon. Mentre a Tramnitz, Dunne, Boya e Voisin vengono comminati 10” di penalità. Fornaroli è virtualmente tredicesimo, ma non si ferma e sorpassa anche Shields, Floersch e Meguetounif. Gara incredibile del leader del campionato, che non molla. A Meguetounif e Shields vengono poi comminati 5” di penalità. Proprio mentre Mansell sorpassa Lindblad e due giri più tardi anche Goethe. Stenshorne riceve 5” di penalità. A due giri dalla fine inizia la battaglia per la vittoria: Minì sorpassa Beganovic e va a cercare di riprendere Browning. Ma il pilota della Hitech è lontano e va a vincere davanti al pilota siciliano e a Beganovic.

Fornaroli chiude al nono posto una gara di rimonta straordinaria, che lo ha visto recuperare ben 15 posizioni dalla griglia. Undicesima posizione, per un soffio fuori dalla zona punti la coraggiosissima Sophie Floersch (Van Amersfoort). Con questo risultato, che gli porta in dote un bel bottino di 25 punti, il ragazzo di Kingsley membro della Academy Williams va in testa alla classifica del campionato con 106 punti, davanti a Minì (95) e Fornaroli (86), proprio alla vigilia della trasferta in terra britannica, a Silverstone, nel prossimo weekend.