Verso la prossima stagione

Intanto, per la prossima stagione solo uno dei due sedili è già occupato: Gasly ha infatti prolungato il contratto che lo lega al team, al contrario dell’attuale compagno Ocon, che invece dall’anno prossimo non correrà più per Alpine. Il mercato piloti è in fermento, con tanti piloti in scadenza nel 2024 che devono trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione. Tra loro c’è anche Sainz, attualmente in Ferrari, che l’anno prossimo verrà sostituito da Hamilton. A fare la corte al pilota spagnolo ci sono soprattutto Williams, Alpine e Audi. "C'è tanto interesse, vediamo nei prossimi giorni, anche se in questo momento per l'Alpine il pilota non fa la differenza, dobbiamo prima mettere a posto la macchina", ha confermato Briatore, "Incredibilmente è ancora libero, siamo tutti disposti ad averlo in squadra, noi faremo il possibile”. Sull’altro spagnolo in griglia, Alonso: “È in Aston Martin, che ha fatto un mucchio di errori nonostante gli investimenti di Lawrence Stroll. Noi come Alpine prendiamo punti quasi tutte le domeniche solo perché l'Aston Martin non è nella posizione in cui dovrebbe essere".