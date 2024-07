Franco Colapinto guiderà la Williams nella prima sessione di prove libere a Silverstone, sostituendo Sargeant: "Sono estremamente felice, è un momento molto importante della mia vita e della mia carriera", ha detto. Il 21enne argentino è attualmente quinto in Formula 2, motivo per il quale è stato premiato con il debutto nella classe regina. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

