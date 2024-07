Il team di Silverstone ha annunciato che dal 1° ottobre l’ex Mercedes Andy Cowell sarà il nuovo CEO, prendendo il posto di Martin Withmarsh. L’ex capo dei motori di Mercedes HPP torna, dunque, in Formula 1 con l’obiettivo di lavorare in vista del 2026. Il Mondiale, intanto, fa tappa a Silverstone questo weekend ed è tutto live su Sky e in streaming su NOW F1 A SILVERSTONE, LA GUIDA TV

Novità in casa Aston Martin: dal 1° ottobre, infatti, Andy Cowell sarà il nuovo CEO al posto di Martin Whitmarsh. Una scelta non banale del team di Silverstone che farà affidamento sull’ex capo dei motori di Mercedes HPP (presente come amministratore delegato nel periodo di successo dal 2014 al 2019), soprattutto in vista del 2026, annata nella quale avverrà il cambio di regolamento legato alla power unit. approfondimento F1 dal 2026: via Drs, macchine più leggere e corte

Stroll: "Lavoriamo per diventare un team vincente" Queste, a riguardo, le parole di Lawrece Stroll: "Sono molto felice dell’arrivo di Cowell all’interno nel nostro team in un ruolo cruciale. Siamo sulla buona strada per poter diventare un team vincente e, sotto questo aspetto, Andy avrà il mio appoggio e tutte le risorse a disposizione per puntare in alto. Ci tenevo per questo anche a ringraziare Martin che ha permesso la grande crescita del team, raggiungendo traguardi importanti come il rafforzamento del nostro rapporto con Honda".

Cowell: "Torno in F1 in progetto entusiasmante" Con l’annuncio ufficiale, non potevano mancare le parole dello stesso Cowell: "Sono felice di unirmi nel progetto Aston Martin insieme a Lawrence Stroll. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso gruppo di persone che è stato messo insieme. Ritorno in F1, che è da sempre stata la mia passione, ed entro nel team in un momento entusiasmante con il completamento dell’AMR Technology Campus e il passaggio nel 2026 verso un team ufficiale con i nostri partner strategici Honda e Aramco".

Chi è Andy Cowell Laureato in ingegneria, Cowell ha iniziato a specializzarsi nella progettazione e nello sviluppo dei motori di Formula 1. L’arrivo in Mercedes avvenne nel lontano 2004, dopo l’esperienza con la BMW Motorsport (nel quale guidò il gruppo di ingegneri) e la gestione dal lato motoristico in Cosworth. Cowell entrò in Mercedes-Ilmor come ingegnere capo per il progetto dei motori. Nel 2013 divenne amministratore delegato di Mercedes AMG High Performance Powertrains. Qui Cowell, supervisionando tutti i dettagli del motore Mercedes, diede origine alla lunga striscia di successi dal 2014 al 2019. Dopo 16 anni, decise di lasciare il team nel giugno del 2020.