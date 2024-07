Il team principal della Mercedes, come riportato da motorsport-total.com, spera ancora in un possibile arrivo di Verstappen: "Nel 2025 l’unica certezza che ho è che guiderà in Formula 1". E sulle parole dello stesso Max sul futuro certo in Red Bull: "Non poteva dire altro". Il Mondiale intanto fa tappa a Silverstone: tutto il weekend è ovviamente live su Sky e in streaming su NOW F1 A SILVERSTONE, LA GUIDA TV

"Non metterei la mano sul fuoco su Verstappen in Red Bull anche nel 2025. Onestamente la metterei solo sul fatto che Max guiderà in Formula 1 l’anno prossimo". Toto Wolff non molla e parla così a motorsport-total.com della possibilità di un addio di Max Verstappen da Red Bull al termine della stagione. Nonostante Horner abbia più volte ribadito, così come il campione del mondo, che l’olandese non si muoverà da Red Bull, Wolff continua a lasciare aperta qualche speranza sulla possibilità che, alla fine, Verstappen possa decidere di accettare la proposta di Mercedes, alla ricerca del sostituto di Lewis Hamilton per la prossima stagione. approfondimento Verstappen: "Red Bull, resto. Lavoro già al 2025"

"Verstappen ha detto che resta? Non poteva dire altro" Nel corso della conferenza stampa della scorsa settimana in Austria, Verstappen ha ribadito la propria posizione: resterà in Red Bull, anche se secondo Wolff le parole dell’olandese non sono poi così rilevanti: "Non poteva dire nient’altro, giusto? – ha spiegato il team principal. Hanno dovuto davvero insistere per avere quel tipo di risposta".

La speranza c'è ancora Wolff, dunque, non molla di certo la presa. Spera sempre in un possibile cambio di idea di Verstappen. Va detto, però, come lo stesso team principal abbia più volte sottolineato l’importanza di dover lavorare sulla vettura, in modo da poter garantire a Verstappen (qualora accettasse davvero Mercedes) una macchina per poter lottare per il Mondiale. approfondimento F1, i piloti del Mondiale 2025: le coppie di tutti i team