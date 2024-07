Bellissimo momento che ha coinvolto il pilota della McLaren: l’abbraccio di un piccolo tifoso a Lando appena arrivato al circuito di Silverstone. Una carica in più per il pilota britannico che corre in casa e vuole un pronto riscatto dopo quanto avvenuto in Austria a seguito del duello con Versatppen. Tutto il weekend è ovviamente live su Sky e in streaming su NOW

