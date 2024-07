Charles Leclerc analizza il venerdì di Silverstone: "E' stata una giornata complicata, ma abbiamo provato tante cose. Adesso dobbiamo analizzare i dati. Abbiamo qualche idea su che direzione prendere per domani. E' stata una giornata produttiva, anche se non veloce in pista. Non penso saremo in lotta con McLaren e Red Bull, ma spero di sbagliarmi..." Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

GP GRAN BRETAGNA, HIGHLIGHTS LIBERE