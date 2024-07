La McLaren sembra volare nel GP di casa ma Lando Norris smorza gli entusiasmi: "Non è stata la sessione più pulita possibile, ma sono contento dei progressi che abbiamo fatto. Siamo a livello di Red Bull e Mercedes, non hanno spinto tanto. A livello di passo però dobbiamo crescere". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

GP GRAN BRETAGNA, HIGHLIGHTS LIBERE