Max Verstappen solo 7° nel venerdì in Gran Bretagna dopo la giornata di libere: "Ho avuto un piccolo spavento, una scivolata che ha compromesso solo un giro. Nelle Libere 2 siamo andati meglio rispetto alla prima sessione, abbiamo fatto delle modifiche dobbiamo analizzare i dati in vista di domani. Il meteo sarà una variabile importante da tenere conto".

